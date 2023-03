Caixa fecha acordo milionário para encerrar processo por assédio

Apoie o 247

ICL

247 - A Caixa Econômica Federal fechou um acordo com o Ministério Público do Trabalho para pagar R$ 10 milhões para encerrar os processos de assédio moral e sexual praticados por Pedro Guimarães, ex-presidente do banco.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, o acordo foi aprovado nas últimas semanas por instâncias internas do banco e deverá ser assinado nos próximos dias e, logo após, submetido à Justiça do Trabalho para homologação.

Ainda segundo a coluna, o pedido inicial do MPT era de R$ 300 milhões por danos coletivos pela omissão em apurar e punir os casos de assédio, mas o órgão concordou em receber menos para evitar que o processo se arrastasse na Justiça.

Ainda como parte do acordo, a Caixa se comprometeu a adotar iniciativas efetivas de combate ao assédio dentro da instituição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.