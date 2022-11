Câmara aprova requerimento para que Augusto Nardes explique falas golpistas

No áudio de WhatsApp enviado a amigos do agronegócio, o ministro do TCU incitou um golpe de estado edit

247 - A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, da Câmara dos Deputados, aprovou o requerimento, de autoria da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), para que o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, compareça à Câmara dos Deputados para explicar as insinuações que fez em áudios vazados sobre a possibilidade de um golpe de Estado.

No áudio de WhatsApp enviado a amigos do agronegócio e vazado no último domingo (20), Augusto Nardes, afirma que "está acontecendo um movimento muito forte nas casernas" brasileiras, e que "é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso", para um "desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis, imprevisíveis". Depois disso, ainda na segunda-feira (21), Nardes se licenciou do cargo.

“Ninguém está acima da lei, nem ministros, nem parlamentares, nem ex-presidentes. A fala do ministro do TCU Augusto Nardes é gravíssima e inadmissível. Qualquer um que apoie, incite, ou sequer flerte, com atos antidemocráticos não passará impune. Aguardo a presença do ministro do TCU para que ele explique aos parlamentares, e ao povo brasileiro, essa afronta às liberdades democráticas”, salienta Fernanda.

O presidente da Comissão, deputado federal Leônidas Cristino (PDT-CE), irá contatar o gabinete do TCU para o agendamento da data.

