Camilo Santana, do Ceará, é o governador melhor avaliado na crise do Coronavírus

Com 73% de "ótimo" e "bom", Camilo Santana (PT-CE) é o governador melhor avaliado na gestão da crise do coronavírus, de acordo a Pesquisa Fórum, realizada pela Offerwise. Na segunda posição aparece Ratinho Jr. (PSD), seguido pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT-BA) edit

247 - Com 73% de "ótimo" e "bom", Camilo Santana (PT-CE) é o governador melhor avaliado na gestão da crise do coronavírus. De acordo a Pesquisa Fórum, realizada pela Offerwise, 13% da população cearense avaliam como "regular" o plano de ação governamental contra a covid-19; 8% acham "ruim", 5% como "péssimo" e 3% não souberam ou se recusaram a responder. Os dados do levantamento foram publicados pelos jornalistas Dri Delorenzo e Renato Rovai, na Revista Forum.

Em segundo lugar está o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), 20% de ótimo; 52%, bom; 16%, regular; 3%, ruim, e 5%, péssimo. Ao todo, 5% não souberam ou não quiseram responder.

Na terceira colocação está o governador da Bahia, Rui Costa (PT-BA), com 30% de ótimo e 35% de bom. Segundo a pesquisa, 26% da população baiana avaliam como regular; 4%, ruim; 3%, péssimo; e 3% não sabe ou não quis responder.

Em quarto lugar está Paulo Câmara (PSB), com 23% de ótimo e 30% de bom. Ao todo, 30% veem como regular, 4% como ruim, 11% como péssimo; e 2% não sabe ou não quis responder.

Com 11% de ótimo e 38% de bom, o governador Romeu Zema (Novo) é o quinto melhor avaliado - 22% avaliam como regular, 13% acham ruim, 11%, péssimo, e 6% não sabe ou não quis responder.

Em sexto lugar aparece Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, com 16% de ótimo, 30% de bom; 28% de regular; 12% de ruim; 13% de péssimo; e 1% não sabe ou não quis responder.

