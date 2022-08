Campanha de Bolsonaro prevê 20 anos no poder em caso de reeleição: "se ganharmos do Lula, vamos perder para quem?"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) e seu grupo político planejam ficar no poder por um período de 20 anos em caso de vitória contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro. Faltando menos de dois para as eleições, Bolsonaro vem sendo aconselhado a baixar o tom das ameaças golpistas e focar em outros assuntos, como a pauta econômica, para garantir a reeleição e um ciclo de poder que duraria duas décadas.

"Foi quando ele ouviu que, se ganhar a eleição, o projeto é de 20 anos. Se ganharmos do Lula, vamos perder para quem?", disse um estrategista da campanha bolsonarista à jornalista Andréia Sadi, do G1. Segundo todas as pesquisas eleitorais, a disputa presidencial é liderada pelo ex-presidente Lula..

Ainda de acordo com a reportagem, auxiliares próximos de Bolsonaro “têm atuado nos bastidores para mudar o discurso central da campanha: convencer o eleitor de centro que o presidente não vai adotar um golpe institucional se for reeleito”.

“A campanha de Bolsonaro tem consultado especialistas em pesquisas que, basicamente, apontaram dois ‘tiros no pé’ de Bolsonaro nos últimos meses: ataques à democracia, como críticas a manifestações e às cartas pela democracia – além dos ataques às urnas. Bolsonaro ouviu que o eleitor de centro, incluindo o eleitor que votou nele em 2018 por um ‘anti-petismo light’, rejeita a instabilidade democrática”, destaca.

Sadi diz ainda que o QG da campanha de reeleição avalia que Bolsonaro possui “apenas um adversário: ele mesmo. Por isso, tentam convencer o presidente a segurar arroubos autoritários e de cunho golpista por prazo determinado: o fim do segundo turno. E batem na tecla, o tempo todo, de que se ele for reeleito a esquerda não voltará ao poder por um ciclo de ‘pelo menos 20 anos’".

