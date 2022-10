Campanha de Lula buscará apoio de Simone Tebet e do PDT

Apoie o 247

247 - A campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) buscará o apoio de Simone Tebet (MDB) e do PDT para o segundo turno da eleição presidencial. Um coordenador da equipe do ex-presidente confirmou a informação. "Acreditamos que os eleitores de Ciro virão para nós e boa parte da Simone também, mas isso não vem pela gravidade, teremos de falar para esses eleitores para atraí-los de fato", disse. O relato foi publicado nesta segunda-feira (3) pela blog do Valdo Cruz.

Segundo o integrante da campanha de Lula, "o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro". "É um fenômeno político que exigirá muito de nós para derrotá-lo", afirmou. "Houve uma onda final bolsonarista, forte, que a gente não estava esperando. Confiamos que Lula segue favorito, mas o cenário mudou para esse início de segundo turno", acrescentou.

O ex-presidente Lula teve 48% dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% de Bolsonaro.

