Campanha de Lula vê no Datafolha resistência do ex-presidente diante de bombardeio de fake news bolsonaristas

247 - Apesar de enxergar com certa apreensão o acirramento da disputa pelo segundo turno das eleições , a campanha do ex-presidente Lula (PT) também comemora um cenário estável que prova a resistência do presidenciável petista diante do bombardeio de fake news promovido por Jair Bolsonaro (PL) e seu clã, informa a Folha de S. Paulo.

Os aliados de Lula denunciam um aumento na quantidade de fake news e ataques contra o ex-presidente nesta reta final de eleição, mas analisam que o crescimento tímido de Bolsonaro mostra que tais bombardeios não estão surtindo um efeito expressivo entre a população.

Segundo o último Datafolha, por exemplo, Lula segue com os mesmos 49% de votos totais que tinha no levantamento da semana anterior, enquanto Bolsonaro oscilou apenas um ponto para cima (44% para 45%). Além disso, um dos coordenadores da campanha petista José Guimarães (PT-CE) ressalta que 94% dos eleitores responderam ao levantamento que não mudam mais o voto; outro dado importante é a rejeição de Bolsonaro, que está na casa dos 50% contra 47% de Lula.

"Vamos continuar um trabalho para ganhar a eleição com uma diferença de quatro a seis pontos, que é o que está dentro do nosso prognóstico", afirma Guimarães.

