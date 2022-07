Campanhas de Bolsonaro e Lula são estimadas em cerca de R$ 130 milhões

Se as campanhas arrecadarem mais, podem transferir os recursos para aliados edit

247 - As campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva devem atingir o teto imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de R$ 132 milhões, estabelecido ontem, 2, pela Corte. O valor é o mesmo da campanha de 2018.

Desse montante, R$ 88 milhões vão para o primeiro turno e, se for o caso, R$ 44 milhões para o segundo turno. Se as campanhas arrecadarem mais, podem transferir os recursos para aliados.

A campanha de Bolsonaro já começou a arrecadar, e a principal origem dos recursos destinados a ela vem de empresários do agronegócio, principalmente de pecuaristas, informa o Estado de S. Paulo.

O PL tem enfrentado dificuldades para conseguir contribuições e planeja inaugurar em breve uma plataforma para receber doações online, informa ainda o jornal.

O PT reservou 26,03% do fundo eleitoral destinado ao partido para a campanha de Lula, o que garante ao ex-presidente R$ 130 milhões para os dois turnos. A cúpula do PL ainda não definiu quanto vai transferir do fundo eleitoral para a campanha de Bolsonaro.

