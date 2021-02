Candidato dos bilionários, Huck critica “populismo” de Bolsonaro e só olha para o prejuízo dos acionistas, não dos brasileiros

Apresentador da Globo protestou contra a demissão de Roberto Castello Branco na Petrobrás, que está cobrando uma gasolina caríssima dos brasileiros, deixando as donas de casa no fogão de lenha e quebrando os caminhoneiros edit

247 - O apresentador de programas de baixo nível Luciano Huck, que pode vir a ser o candidato da Globo e dos bilionários na eleição presidencial de 2022, mostrou mais uma vez que representa os interesses dos mais ricos. Em post nas redes sociais, ele protestou contra a demissão de Roberto Castello Branco, presidente entreguista da Petrobrás que está cobrando uma gasolina caríssima dos motoristas, quebrando os caminhoneiros, vendendo refinarias da Petrobrás e empurrando as donas de casa de volta para o fogão de lenha. No seu post, ele criticou o que chamou de “populismo”. Confira vídeo sobre o golpe de 2016 e sua relação com o preço dos combustíveis e também o post do candidato dos bilionários:

O populismo dá prejuízo. A Petrobras perdeu só hoje quase R$ 30 bilhões de valor de mercado. Pq será? pic.twitter.com/sqEp0Z9tDP February 19, 2021

