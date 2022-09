Candidato negro e mulheres do partido de Bolsonaro não recebem nenhum valor de verba eleitoral e recorrem ao TSE

Apoie o 247

ICL

247 - “Candidatos negros e mulheres filiados ao PL, partido de Bolsonaro, entraram contra a própria legenda no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles afirmam não ter recebido nenhum valor referente ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e acusam o partido de prejudicar suas campanhas e beneficiar a de outros candidatos com os quais disputam vaga de deputado federal pelo estado do Paraná”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A ação é movida por três candidatas mulheres e um candidato que se afirmou negro ao preencher seus dados à Justiça Eleitoral”, acrescenta.

De acordo com o jornalista, “na ação conjunta, eles ressaltam que, das oito candidatas mulheres do PL do Paraná, nenhuma recebeu verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Dos cinco candidatos que se disseram negros, apenas um recebeu esse tipo de verba”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.