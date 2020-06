Cantanhêde: Mourão entra no jogo para substituir Bolsonaro

Colunista do jornal O Estado de S.Paulo afirma que militares da ativa e da reserva “agora trabalham pela ascensão do vice Hamilton Mourão” edit

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, de o Estado de S.Paulo, escreve em sua coluna nesta sexta-feira (19) que “a situação do presidente da República vai se tornando insustentável” e que “setores governistas” e militares da ativa e da reserva “agora trabalham pela ascensão do vice Hamilton Mourão”

Segundo Cantanhêde, esses setores temiam que o TSE “estrangulasse a chapa Bolsonaro-Mourão”, mas avaliam agora que as ações irão se concentrar no STF “onde as investigações envolvendo bolsonaristas de todos os tipos levam diretamente ao presidente e não há nada contra o vice”.

Além disso, avalia a jornalista, “as circunstâncias e a opinião pública começam a pressionar o Congresso, onde o alvo de um impeachment seria Bolsonaro, não a chapa, não o vice”.

Com isso, conclui, a opção Mourão está na ordem do dia.

