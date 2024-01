Cappelli afirma que 'faltou vontade política' do governo Bolsonaro para desvendar o quem encomendou a morte de Marielle Franco

Apoie o 247

247 - O ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública Ricardo Cappelli lançou duras críticas ao governo Bolsonaro, apontando a falta de "vontade política" como o principal obstáculo para desvendar o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em uma publicação no X (antigo Twitter) neste domingo (21), Cappelli destacou a atuação técnica e determinada da Polícia Federal, afirmando que, em pouco mais de um ano, o “inaceitável” crime será esclarecido, contando com todo o apoio da pasta ministerial.

"O que faltou durante os últimos anos foi vontade política. Em pouco mais de 1 ano, com a ação técnica e determinada da @policiafederal, sempre com todo apoio do @mjspgov, o INACEITÁVEL assassinato de Marielle e Anderson será esclarecido. E tudo indica que não demorará", afirmou Cappelli

A declaração de Cappelli levanta questionamentos sobre a postura do governo anterior em relação à resolução do caso, que se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos e contra a impunidade.

