Carlos foi o pivô da briga entre Jair e Valdemar Costa Neto

Revista Fórum - O vereador Carlos Bolsonaro passou a última semana enviando diariamente ao pai, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), relatórios da repercussão negativa na base em relação ao anúncio de filiação à legenda dirigida por Valdemar Costa Neto, presidente do PL. As informações levaram Bolsonaro a suspender o evento de sua filiação ao PL, que estava marcada para este domingo (14).

Assim que o ato de filiação foi marcado, Carluxo passou a monitorar a reação da base política da família nas redes e repassou a Bolsonaro as críticas devido à condenação de Valdemar Costa Neto no processo do mensalão e sua antiga proximidade com o PT, entre outras críticas.

Após a confusão da última madrugada, nenhum deles se arrisca agora a garantir que essa filiação de Bolsonaro e seu grupo no PL realmente vá acontecer. Ao mesmo tempo, uma mudança brusca nesse anúncio pode realmente tirar o PL da base de apoio do presidente em breve e rachar a bancada, de acordo com informações da coluna de Juliana Dal Piva no UOL.

Leia a íntegra na Fórum.

