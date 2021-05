Carlos Lupi: só tem uma solução para Bolsonaro, vê-lo na cadeia

“Assassino como ele, só tem uma solução: vê-lo na cadeia”, afirmou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. O partido "está com duas ações na Corte de Haia", disse edit

Revista Forum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta segunda-feira (3), o presidente do PDT, Carlos Lupi, defendeu a prisão do presidente Jair Bolsonaro, chamado de “genocida” e “assassino” por ele. Para Lupi, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 “pode ser o começo do fim” do ex-militar.

“A CPI pode ser o começo do fim dele, o genocida, porque ninguém controla. Eu tenho esperança que essa CPI consiga encostar o genocida na parede para que a gente consiga ir para o impeachment. Assassino como ele, só tem uma solução: vê-lo na cadeia. O PDT está com duas ações na Corte de Haia. Uma hora esse cara vai parar na cadeia”, disse o presidente do PDT. “Eu tenho a convicção de que essa CPI tem de tudo para ser um instrumento da derrota dele”, completou.

Leia a íntegra na Revista Forum

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.