"Caso Léo Pinheiro impõe o fim da delação premiada no Brasil", diz Alex Solnik

247 - Em entrevista ao programa Bom Dia da TV 247, o jornalista Alex Solnik destacou que o caso Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS que escreveu uma carta de próprio punho voltando atrás em acusações que fez contra o ex-presidente Lula, é um marco para discutir a delação premiada no Brasil.

Segundo Solnik, a delação é uma espécie de tortura. “Esse episódio exige que se tome providência para que acabe a delação premiada. É uma espécie de tortura, uma chantagem. É um caminho para mentir, para se livrar de penas”.

O jornalista relembrou outro caso de delação premiada do passado, que foi usado indevidamente. “O caso Léo Pinheiro é emblemático assim como o do Palocci. Ele também mentiu, fez uma delação, ficou livre e a delação dele foi usada de forma política”.

De acordo com o jornalista, o que aconteceu no caso de Lula é que todos que estavam ali acusados teriam a liberdade se delatassem o ex-presidente seja com a verdade ou com mentira.

Solnik finalizou com um alerta: “Isso que aconteceu no passado pode se repetir se a delação premiada continuar no ordenamento jurídico brasileiro”.

