Celso Amorim fala sobre eventual novo governo Lula em reunião com embaixadores

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, um dos principais conselheiros do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos externos, se reuniu nesta quinta-feira (22) com cerca de 20 embaixadores da América Latina e Caribe para tratar de temas da política externa em um eventual novo governo do petista.

O encontro foi realizado em Brasília, na casa da embaixadora de Barbados, Tonika Sealy Thompson. Infraestrutura, comércio e integração entre os países foram alguns dos assuntos discutidos pelos diplomatas, que integram o Grupo de Países da América Latina e Caribe (Grulac). Foi deles que partiu o convite para Amorim.

"É importante conversar com os latino-americanos para saber quais são as reivindicações, os anseios e até para formar a própria cabeça", afirma o ex-chanceler à coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Estiveram presentes embaixadores de países como Argentina, México, Uruguai, Equador, Paraguai, Colômbia, Bolívia e Haiti.

O ex-chanceler destaca a importância de manter entendimentos entre líderes que pensam diferente. Como prova do entrosamento entre aqueles que pensam diferente, Amorim lembra que o título de seu mais novo livro, "Laços de Confiança: O Brasil na América do Sul" (editora Benvirá), nasceu a partir de uma reunião com o ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe, que é de direita.

A reunião com Celso Amorim desta quinta sucede um encontro do ex-presidente Lula com o chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o encarregado de negócios Douglas Koneff, ocorrido na quarta-feira (21).

