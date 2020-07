Celso de Mello leva ação contra foro privilegiado de Flávio Bolsonaro ao plenário do STF

A ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade tem por objetivo reverter a decisão do TJ-RJ, que concedeu foro privilegiado a Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha edit

247 - O ministro do STF Celso de Mello enviou nesta quarta-feira (1) para julgamento no plenário da Corte a ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona o foro privilegiado concedido a Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A ação da Rede pede que a decisão do TJ-RJ seja revertida e que as investigações sobre o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj voltem para a primeira instância.

Celso de Mello também pediu à Alerj e ao TJ-RJ esclarecimentos sobre o caso.

O Supremo aindaanalisa, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, uma outra ação do Ministério Público no mesmo sentido de reverter a decisão que beneficiou Flávio.

