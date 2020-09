Celso de Mello retira recurso sobre depoimento presencial de Bolsonaro do plenário virtual

Ministro Marco Aurélio enviou caso para análise virtual durante licença médica de Celso de Mello. Julgamento deve ser um dos últimos do decano, que se aposenta no próximo dia 13 edit

247 - O ministro Celso de Mello decidiu nesta terça-feira (29) retirar do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) o recurso que discute se Jair Bolsonaro pode prestar depoimento por escrito.

O recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), que defende o direito de Bolsonaro prestar depoimento por escrito, foi enviado ao plenário virtual pelo ministro Marco Aurélio Mello, que atuou como relator substituto durante a licença de Celso de Mello.

O ministro Celso de Mello é o relator do inquérito no STF, mas estava afastado por uma licença médica desde o dia 19 de agosto – ele retomou o trabalho na última sexta (25). No mesmo dia, o ministro divulgou que decidiu antecipar sua aposentadoria para o dia 13 de outubro.