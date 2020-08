Celso de Mello tira licença do STF e pode ficar de fora do julgamento da suspeição de Moro

Em janeiro, o decano do STF, Celso de Mello, passou por cirurgia no quadril e em março foi internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com erisipela edit

247 - O ministro do STF Celso de Mello vai tirar nova licença médica. A informação foi confirmada pelo gabinete do magistrado, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

No começo de agosto, Celso de Mello realizou exames para verificar se precisaria passar por nova cirurgia.

Com o novo afastamento, o ministro pode ficar de fora de julgamentos importantes, inclusive o que trata da suspeição do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, que será analisado pela 2ª Turma do STF, a qual pertence o decano.

A suspeição de Moro pode beneficiar Lula, na medida em que prova a parcialidade do ex-juiz, impactando diretamente na condenação do ex-presidente.

Celso de Mello se aposenta compulsoriamente no dia 1 de novembro.

