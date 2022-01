Centrão apoia Bolsonaro, mas não tem nenhum problema em "sentar para conversar" com Lula

Integrantes do Centrão dizem que só não procuram o petista já para não causar desgastes junto a Bolsonaro edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) e representantes do Centrão admitem não terem problemas em sentar para conversar com o ex-presidente Lula (PT), relata Andréia Sadi, do G1.

Lideranças do Centrão ouvidas pela jornalista afirmam que apoiarão Bolsonaro na eleição de 2022, mas não ignoram a vantagem de Lula nas pesquisas e registram, quando questionados sobre um eventual "dia seguinte" sem Bolsonaro, que os partidos do centrão são "partidos de governo".

Para eles, não existe nenhum constrangimento em "sentar para conversar" com Lula para discutir composições políticas. Entretanto, rejeitam o que chamam de "entorno" do PT, como figuras expressivas do partido que já ocuparam cargos chave na administração federal.

Eles dizem que só não conversaram ainda com Lula para evitar desgastes junto a Bolsonaro.

