Chapa de Lula e Alckmin registra candidatura no TSE

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) registrou neste sábado (6) a candidatura da chapa à Presidência da República junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O petista foi o quinto candidato a registrar candidatura. Antes, apresentaram pedido ao TSE Luís Felipe D’Ávila, Léo Pericles, Pablo Marçal e Sofia Manzano.

Tanto Lula quanto Bolsonaro, em segundo nas pesquisas, escolheram começar suas campanhas pelo estado de Minas Gerais, que pode ser decisivo nas eleições, informa o jornalista Igor Gadelha, da CNN.

Bolsonaro começará por Juiz de Fora, cidade onde levou a suposta facada em 2018. E Lula fará um grande comício na Praça da Estação, em Belo Horizonte, em 18 de agosto. Dois dias depois, haverá outro comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Embora já tenha tido seus nomes aprovados nas convenções do PT e do PSB, Lula e Alckmin só poderão começar oficialmente a pedir votos a partir do dia 16 de agosto.

Confira a nota divulgada pelos advogados que representam a candiatura:

NOTA À IMPRENSA

Chapa Lula-Alckmin registra candidatura no TSE

Na data de hoje (06/08) foi realizado perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o registro da candidatura de Lula e Alckmin para as eleições presidenciais deste ano.

O registro da candidatura foi feito pelos escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados.

Lula e Alckmin serão candidatos pela Coligação Brasil da Esperança, composta pela Federação FE BRASIL (PT/PV/PC do B), Federação PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, Avante e o Agir.

“A chapa Lula-Alckmin está oficialmente registrada. Estamos muito contentes em dar início ao processo eleitoral, marco fundamental da democracia, maior ativo da sociedade brasileira.”

Aragão e Ferraro Advogados

Zanin Martins Advogados

