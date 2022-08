Ciro ataca Lula no Financial Times o compara a Maduro e a Ortega

Apoie o 247

ICL

247 - Com dificuldades para chegar aos 10% dos votos nas pesquisas eleitorais, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) voltou a fazer ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com matéria publicada no jornal Financial Times, na última terça-feira (9).

O ex-ministro afirmou que o petista é "uma expressão de populismo sul-americano podre e corrupto". "Se você considerar isso [Presidente autoritário da Nicarágua Daniel] Ortega é um populista corrupto, então Lula é a expressão absolutamente igual de Ortega ou de [o presidente da Venezuela, Nicolás] Maduro".

"Lula é corrupto do campo liberal e democrático, e Bolsonaro é corrupto do campo fascista. Esta é a distinção, mas o modelo é estritamente o mesmo", disse o ex-governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.