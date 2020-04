Ciro elenca crimes cometidos por Bolsonaro após coletiva de Moro

"Só hoje já tivemos notícia de uma lista de artigos do código penal além de crime de responsabilidade: prevaricação, falsidade ideológica, tráfico de influência, (...)", afirmou Ciro Gomes (PDT-CE), após Sérgio Moro dizer que Jair Bolsonaro queria interferir na PF edit

247 - O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) elencou alguns crimes cometidos por Jair Bolsonaro, após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmar que o ocupante do Planalto queria interferir na Polícia Federal.

"Nesta confrontação chocante entre Moro e Bolsonaro, o País ganha muito com a briga em si. Só hoje já tivemos notícia de uma lista de artigos do código penal além de crime de responsabilidade: prevaricação, falsidade ideológica, tráfico de influência, (...)", escreveu o ex-ministro no Twitter.

Na coletiva, Moro disse: "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF".

