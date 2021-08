“Ciro está em confusão mental”, diz Fernando Haddad

Declaração foi feita após Ciro Gomes afirmar que o ex-prefeito Fernando Haddad não telefonou para ele após o resultado do primeiro turno em 2018 para discutir um eventual apoio no segundo turno do pleito presidencial edit

Lucas Vasques, Revista Fórum - Fernando Haddad (PT) questionou o comportamento de Ciro Gomes (PDT). Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, na Rede Globo, o pedetista afirmou que não recebeu ligação de Haddad, após o primeiro turno da eleição presidencial de 2018 para tratar de um eventual apoio no segundo turno.

“O Ciro está em confusão mental. Não só liguei, como ele foi a única pessoal que eu liguei depois do resultado do primeiro turno. Eu estava com a Manuela D´Ávila (PCdoB). Primeiro, telefonei com meu celular para o Ciro e ele não atendeu. Pedi para a Manuela ligar do celular dela. O Ciro atendeu, ela me passou o aparelho e nós conversamos”, relembrou Haddad, no programa Fórum Onze e Meia.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE