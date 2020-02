Ciro Gomes cobra reação do Congresso e do STF contra o golpe convocado por Jair Bolsonaro

"Que o Congresso, sob as lideranças de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e o STF, com todos os Ministros, saibam reagir a essa ameaça", disse ele edit

247 – O presidenciável Ciro Gomes cobrou do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal uma reação enérgica contra o golpe convocado por Jair Bolsonaro neste domingo. "Que o Congresso, sob as lideranças de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e o STF, com todos os Ministros, saibam reagir a essa ameaça", disse ele.