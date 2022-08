Ciro Gomes não consegue alianças e anuncia Ana Paula Matos, do PDT, como vice

Apoie o 247

247 - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) escolheu a correligionária e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como sua vice na disputa pela Presidência da República. O nome de Ana Paula para compor a chapa foi definido nesta sexta-feira (5), último dia para a realização das convenções partidárias.

De acordo com o jornal O Globo, a indicação de Ana Paula era defendida por uma ala do partido por ser a única mulher negra cotada para a vaga, além de representar a possibilidade de abertura de um canal de diálogo com o ex-governador ACM Neto (União Brasil). ACM Neto foi um dos principais cabos eleitorais da chapa que elegeu Bruno Reis - tendo Ana Paula como vice, para a Prefeitura de Salvador e cabeça da chapa formada com Ana Paula.

Esta é a terceira vez que Ciro Gomes disputa a Presidência da República por meio de uma chapa puro sangue, formada apenas por membros do próprio partido. A opção por uma chapa própria do PDT resultou da falta de apoio de outros partidos para integrarem uma candidatura encabeçada pelo ex-ministro.

Em 2018, Ciro também teve uma mulher como sua vice. Na ocasião, a escolhida foi a senadora Kátia Abreu (PP-TO), que na época integrava o PDT.

