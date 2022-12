Ciro Nogueira diz que seguirá ao lado de Jair Bolsonaro no governo Lula

Ministro de Bolsonaro disse em sua mensagem de Natal que "rejeita" usar o gorro vermelho do Papai Noel edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), disse em uma mensagem de Natal divulgada em suas redes sociais que seguirá ao lado de Jair Bolsonaro "nos próximos quatro anos" do futuro governo Lula.

"Quero dizer que estarei ao lado de Bolsonaro nos próximos quatro lutando pelo Brasil. Nós não desistiremos do Brasil", disse.

Fazendo uma piada, Nogueira disse no vídeo que "rejeita" usar o gorro vermelho do Papai Noel, simulando uma reclamação com quem filma a cena.

"Não.. Tu tá de brincadeira? Gorro vermelho? Não tem a menor condição. Fosse pelo menos verde... Toma aí", disse ele, brincando.

Veja:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.