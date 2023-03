Ciro Nogueira sai em defesa de Bolsonaro sobre caso das joias: 'não tem cara de ladrão'

Apoie o 247

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) avaliou que a repercussão do terceiro conjunto de joias da Arábia Saudita incorporado ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro, conforme publicado hoje pelo Estadão, não deve "colar" com seu eleitorado.

“A questão das joias vai ser explicada. Bolsonaro não tem cara de ladrão, não tem atitude de ladrão. Isso não vai colar de forma nenhuma na população. Temos que esquecer um pouco isso de governo Bolsonaro”, disse ele ao portal UOL.

Saiba mais:

Jair Bolsonaro levou um terceiro pacote de joias dadas pelo regime da Arábia Saudita quando deixou o mandato, no fim de 2022.

A informação é do jornal O Estado de S.Paulo, que destaca em reportagem que entre outras joias, o estojo continha um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado de diamantes.

A reportagem descreve: "A caixa de madeira clara, que traz o símbolo verde do brasão de armas da Arábia Saudita, contém uma caneta da marca Chopard prateada, com pedras incrustadas. Há um par de abotoaduras em ouro branco, com um brilhante cravejado no centro e outros diamantes ao redor. Compõe o conjunto, ainda, um anel em ouro branco com um diamante no centro e outros em forma de 'baguete' ao redor, uma 'masbaha', um tipo de rosário árabe, feito de ouro branco e com pingentes cravejados em brilhantes".





