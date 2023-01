Clã culpa Carlos por postagem golpista que incluiu Bolsonaro na investigação sobre atos terroristas

Apoie o 247

247 - O clã Bolsonaro, liderado pela ex-primeira-dama Michelle, acusa o filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro, de ser o autor da postagem golpista feita no perfil de Bolsonaro no Facebook, que serviu como base para incluí-lo na investigação sobre a autoria intelectual dos atos terroristas de 8 de janeiro.

De acordo com informações da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, Michelle, que não tem boa relação com Carlos, ficou “possessa” com a postagem.

A família cogita, inclusive, mudar as senhas das redes sociais de Bolsonaro para que Carlos não tenha mais acesso. Apesar de não ter confirmação oficial, o filho 02 é apontado como o gestor das redes sociais do pai.

A postagem em questão é um vídeo que foi compartilhado no Facebook de Bolsonaro dois dias depois dos ataques terroristas aos prédios dos Três Poderes. A publicação foi apagada no mesmo dia. O vídeo questiona a vitória do presidente Lula, faz ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) e desacredita o sistema eleitoral brasileiro.

