CNT/MDA: reprovação ao governo Bolsonaro aumenta quase 13 pontos percentuais

247 - Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira (5), apontou que a desaprovação do governo Jair Bolsonaro aumentou 12,7 pontos percentuais, ao passar de 35,5% (10,4% de ruim e 25,1% de péssimo) em fevereiro para 48,2% (11,9% de ruim e 36,3% de péssimo) em julho.

De acordo com o levantamento, o percentual dos que acham a gestão regular caiu de 30,2% para 22,7%.

Os dados mostraram que a aprovação caiu de 32,9% (10,6% de ótimo e 22,3% de bom) para 27,7% (10,8% de ótimo e 16,9% de bom).

A soma dos que não souberam ou não responderam continuou estável (1,4%).

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 cidades de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Lula dispara na liderança

De acordo com as estatísticas, excluindo os que não souberam ou não responderam, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dispara na liderança da corrida presidencial, com 49% dos votos. São mais de 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro (32%).

