Collor ganha influência no Planalto e busca apoio de Bolsonaro para reeleição

247 - Antes chamado de "grande mentiroso", entre outros adjetivos, pelo atual presidente, Collor ganha espaço e influência no governo e esteve presente em duas viagens recentes de Bolsonaro ao Nordeste, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a, durante uma inauguração de obras em Piranhas (AL), em novembro, antes do primeiro turno das eleições municipais, Bolsonaro afirmou que Collor era "um homem que luta pelo interesse do Brasil".

O senador alagoano também participou há dez dias de uma reunião do chefe do Executivo com a equipe econômica para discutir o impacto do novo reajuste dos preços dos combustíveis.

