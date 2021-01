Com Bolsonaro, Brasil mantém recorde em índice de corrupção na Transparência Internacional

De acordo com a ONG Transparência Internacional, o Brasil alcançou apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado grave pela entidade edit

247 - A ONG Transparência Internacional divulgou um levantamento apontando que o Brasil, de Jair Bolsonaro, obteve apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção - quando mais próximo de zero mais grave é o índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado preocupante pela organização.

Em 2019, o País tinha 35 pontos, ou seja, subiu três pontos, mas a nota não representa uma melhora real de desempenho porque o valor está dentro da margem de erro, de 4 pontos percentuais.

Com as novas estatísticas, o Brasil passou da 106ª posição para a 94ª em um ranking de 180 nações. Os países com os melhores índices foram Dinamarca e Nova Zelândia, com 87 pontos cada.

Depois apareceram Finlândia (86), e Singapura, Suécia e Suíça, com 85 pontos cada.

O conhecimento liberta. Saiba mais