Com suspeita de pneumonia, Lula adia para domingo a viagem à China

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu adiar por um dia a viagem à China, por recomendação médica. Lula retornou do Rio de Janeiro com indisposição e foi direto ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde foi diagnosticado com suspeita de pneumonia. Nesta sexta-feira, Lula permaneceu no Palácio da Alvorada e cancelou todas as suas agendas. A viagem à China, que estava marcada para este sábado pela manhã, foi adiada e o presidente deve embarcar apenas no domingo, após nova avaliação médica.

