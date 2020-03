Comissão Eleitoral da OAB-SP exige esclarecimento rápido de Bolsonaro sobre “fraude”

247 - Em nota divulgada nesta terça-feira (10), a Comissão de Direito Eleitoral da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil aguarda, “com a maior brevidade possível”, esclarecimento de Jair Bolsonaro sobre tese de “fraude” no processo eleitoral de 2018, sustentada durante declaração nos EUA.

O inquilino do Palácio do Planalto afirma que foi eleito, para o cargo de chefe do executivo nacional, ainda no primeiro turno, diferente do resultado apresentado pelas urnas.

A Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, reiterou sua confiança no sistema brasileiro para eleições políticas.

Confira a íntegra da nota da OAB-SP

“Nota Pública – Declaração presidencial sobre fraude em eleições

A Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo recebeu com apreensão a notícia divulgada ontem pelo Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, de que teria havido fraude no processo eleitoral das eleições presidenciais de 2018 e que o país careceria de um sistema seguro de apuração de votos a fim de afastar manipulação e fraude.

A Comissão de Direito Eleitoral da OAB SP, por confiar na segurança do processo eleitoral do país, muito bem conduzido e administrado pela Justiça Eleitoral, reitera a confiança no sistema de votação e aguarda, com a maior brevidade possível, o esclarecimento da fala do senhor Presidente da República, e, sobretudo, que o assunto seja conduzido com a seriedade e responsabilidade compatíveis com a gravidade das acusações.

Comissão de Direito Eleitoral da OAB SP”