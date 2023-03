Comissões do Senado definem presidentes. Confira

São os líderes partidários que indicam os senadores que integrarão as comissões em nome de cada legenda ou do respectivo bloco parlamentar edit

As comissões permanentes do Senado definiram seus presidentes e vice-presidentes nesta quarta-feira (8).

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) – Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e vice-presidente a definir;

– Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e vice-presidente a definir; Comissão de Segurança Pública (CSP) – Sérgio Petecão (PSD-AC) e Jorge Kajuru (PSB-GO);

– Sérgio Petecão (PSD-AC) e Jorge Kajuru (PSB-GO); Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC) – Omar Aziz (PSD-AM) e vice-presidente a definir;

– Omar Aziz (PSD-AM) e vice-presidente a definir; Comissão de Assuntos Sociais (CAS) – Humberto Costa (PT-PE) e Mara Gabrilli (PSD-SP);

– Humberto Costa (PT-PE) e Mara Gabrilli (PSD-SP); Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – Davi Alcolumbre (União-AP) e vice-presidente a definir;

– Davi Alcolumbre (União-AP) e vice-presidente a definir; Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) – Flávio Arns (PSB-PR) e Cid Gomes (PDT-CE);

– Flávio Arns (PSB-PR) e Cid Gomes (PDT-CE); Comissão de Meio Ambiente (CMA) – Leila Barros (PDT-DF) e Fabiano Contarato (PT-ES);

– Leila Barros (PDT-DF) e Fabiano Contarato (PT-ES); Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) – Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide Maia (PSD-RN);

– Paulo Paim (PT-RS) e Zenaide Maia (PSD-RN); Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) – Renan Calheiros (MDB-AL) e vice-presidente a definir;

– Renan Calheiros (MDB-AL) e vice-presidente a definir; Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) – Confúcio Moura (MDB-RO) e vice-presidente a definir;

– Confúcio Moura (MDB-RO) e vice-presidente a definir; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) – Marcelo Castro (MDB-PI) e Cid Gomes (PDT-CE);

Marcelo Castro (MDB-PI) e Cid Gomes (PDT-CE); Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) – Soraya Thronicke (União-MS) e vice-presidente a definir;

e vice-presidente a definir; Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) – Carlos Viana (Podemos-MG) e vice-presidente a definir;

– Carlos Viana (Podemos-MG) e vice-presidente a definir; Comissão Senado do Futuro (CSF) – a definir.

São os líderes partidários que indicam os senadores que integrarão as comissões em nome de cada legenda ou do respectivo bloco parlamentar. Os partidos e blocos devem obedecer a regras de proporcionalidade partidária para preencher as cadeiras. Os maiores grupos políticos representados no Senado recebem mais assentos. No entanto, é possível a cessão de vagas de um partido ou bloco para outro, de modo a assegurar a representação plural nos colegiados.

As comissões permanentes do Senado fazem a análise prévia de todos os projetos que passam pela Casa, refinando os textos e levando pareceres para a votação em Plenário. As comissões também fiscalizam o trabalho do Poder Executivo, acompanham a execução de políticas públicas, fazem emendas ao Orçamento da União para direcionar verbas a setores específicos e promovem audiências públicas com representantes da sociedade. O comando das comissões se renova a cada dois anos. (Com Agência Senado).

