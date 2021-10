Comitê da ONU repudia Bolsonaro por promover criança com traje militar

No comunicado, o Comitê ainda sugere que tais práticas precisam ser processadas e sancionadas. edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247- Em pronunciamento nesta terça-feira (05), o Comitê dos Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o aparecimento de Bolsonaro acompanhado de uma criança com trajes militares durante um evento político na última semana em Belo Horizonte. De acordo com o comitê, a conduta de Bolsonaro viola compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e, por este motivo, deve ser criminalizado.

O Comitê "condena com veemência o uso de crianças pelo presidente Bolsonaro, vestidas com trajes militares e com o que parece ser uma arma de fogo, para promover sua agenda política, mais recentemente em 30 de setembro de 2021”.

Segundo informações da coluna de Jamil Chade, apesar da declaração não implicar a imposição de medidas contra o Brasil, amplia o constrangimento internacional de Bolsonaro.

PUBLICIDADE

No comunicado, o Comitê ainda sugere que tais práticas precisam ser processadas e sancionadas.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE