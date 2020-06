Como Celso de Mello, Gilmar Mendes acredita que Brasil se assemelha à Alemanha nazista

"Nós devemos, cada um de nós no seu nível de atuação e de responsabilidade, atuar claramente em defesa da democracia e em repúdio a todos esses atos que de alguma forma causem melindre", pregou o ministro do STF Gilmar Mendes edit

247 - O ministro do STF Gilmar Mendes, em um evento virtual, transmitido pela internet, organizado pelo Instituto de Garantias Penais, concordou com o decano do Supremo, ministro Celso de Mello, sobre o caminho pelo qual trilha o Brasil.

Para ele, o País já pode ser comparado à Alemanha nazista e, por isso, prega a defesa da democracia e das instituições. Mendes também lembrou que, em mensagens encaminhadas a interlocutores, Celso de Mello já havia feito a comparação entre o Brasil e a Alemanha de Hitler.

"Nós devemos, cada um de nós no seu nível de atuação e de responsabilidade, atuar claramente em defesa da democracia e em repúdio a todos esses atos que de alguma forma causem melindre. O ministro Celso chamou a atenção e alguns acharam que a fala dele foi exagerada, mas ele disse que “pari passu” (no mesmo passo) chegou-se a um sistema como esse do nazismo na Alemanha. Então, é preciso que nós antecipemos e façamos diuturnamente a defesa das instituições, e eu acho que esse tem que ser o nosso trabalho", disse Gilmar Mendes.

