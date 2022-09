Como linha auxiliar de Bolsonaro, Ciro mente que Lula o ataca todos os dias: "Corrupto, desonesto" (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Numa demonstração de desespero, o candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, mentiu que Lula o agride todos os dias.

“Pare de me insultar e me agredir, como está fazendo todos os dias. Sabe o que você está conseguindo? Está fazendo com que a turma boa tome ódio do PT. A turma boa é a politização maior. É uma gente muito preparada, muito politizada, que eu vou tentar o tempo inteiro respeitar e conduzir para que o Brasil mude a história. Se eu não tiver êxito, essa militância vai saber votar. Mas você e seu gabinete do ódio, enquanto você fica com essa impostura - 'Lulinha paz e amor'. Donesto! Desonesto e corrupto como você é, o que você está fazendo é espalhar muita raiva na nossa militância. Pare enquanto é tempo e assuma que você elegeu Bolsonaro”, declarou.

Lula afagou Ciro Gomes publicamente, no debate da Bandeirantes, e foi atacado, também diante de milhões de telespectadores. Não há um único ataque a Ciro Gomes partido do candidato do PT.

As pesquisas indicam que os ataques de Ciro Gomes têm favorecido Jair Bolsonaro.

"Datafolha tem um dado maluco. A segunda opção de voto para eleitores de Ciro para Bolsonaro cresceu de 20% (agosto), 24% (1 de setembro) para 30% (agora). Leonel Brizola estaria furioso com PDT se bolsonarizando nas mãos de Ciro”, escreveu neste domingo o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva.

Influenciadores digitais como o roqueiro Tico Santa Cruz já indicam que podem votar em Lula no primeiro turno, como única alternativa para derrotar Bolsonaro no primeiro turno e evitar uma disputa sangrenta no Brasil.

Fábio Porchat também declarou que, se Ciro não decolasse, vestiria vermelho e apertaria treze vezes o número 13 em 2 de outubro.

Pelo que demonstração, não é ódio a Ciro, é amor pelo Brasil.

Veja o vídeo com novo ataque de Ciro, que dia sim, outro também, investe contra Lula, o candidato que tem recebido apoio de antigos apoiadores do candidato do PDT.

O Lula tá insultando e agredindo o Ciro todo dia onde? 🤔 pic.twitter.com/dUqC0LvoD6 — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) September 11, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.