Condenação de Lula foi erro judicial, aponta maior especialista dos Estados Unidos em corrupção

247 – A professora de direito e ciência política da Universidade Yale, Susan Rose-Ackerman, concedeu entrevista ao jornalista Ricardo Balthazar, publicada neste sábado, e confirmou o que todos os juristas brasileiros vêm apontando há muitos anos. A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recentemente revista pelo Supremo Tribunal Federal, foi um grave erro judicial e o ex-juiz Sergio Moro, apontado como suspeito pela suprema corte, agiu politicamente.

"Sempre me pareceu que o caso de Lula não se encaixava bem no padrão do que foi revelado nos casos mais complexos da Lava Jato. O apartamento cuja propriedade foi atribuída a ele não parecia ter conexão com os desvios na Petrobras e as grandes transferências de riqueza detectadas pelos investigadores", disse ela. "Seria uma pena se erros cometidos [por Moro] no caso particular de Lula fossem usados para desqualificar tudo o que foi feito", afirmou ainda.

