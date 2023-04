Conectado com a beleza, presidente Lula se compara a Brad Pitt (vídeo)

Exalando segurança e autoestima elevada, presidente Lula desfilou de óculos escuros e comparou sua beleza a do ator Brad Pitt: "fico irreconhecível" edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma demonstração de autoestima elevada neste domingo (16). Ainda durante a sua passagem pelos Emirados Árabes Unidos, Lula desfilou, cheio de estilo, usando óculos escuros e brincou com o seu fotógrafo oficial Ricardo Stuckert. “Você me reconheceu?”, perguntou Lula ao fotógrafo.

Segundo Lula, os óculos escuros o deixam tão bonito que ele fica irreconhecível. O presidente, inclusive, comparou a sua beleza com a do ator e galã norte-americano Brad Pitt. "Quando eu coloco esses óculos eu me transformo em Brad Pitt", brincou o presidente.

O vídeo foi postado no perfil do Instagram dode Lula os internautas reagiram: “O pai ta on”, escreveu um internauta. “Totalmente conectado com a beleza dele hoje”, escreveu outra. “O cara!! Fiz o L pra isso!”, brincou outro. “Tá lindo painho”, elogiou um. “Muito melhor que o Brad Pitt”, ponderou outra internauta.

