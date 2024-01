Conheça Marco Cepik, novo número 2 da Abin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Marco Cepik foi anunciado nesta terça-feira (30) como o novo vice-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sucedendo o delegado Alessandro Moretti, exonerado pelo presidente Lula. A mudança ocorre em um contexto de suspeitas espionagem ilegal da Abin paralela durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Cepik, ex-comandante da Escola de Inteligência da Abin, é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1995. Defensor da desmilitarização da agência, propôs sua subordinação à Casa Civil da Presidência, liderada por Rui Costa (PT), antes vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

continua após o anúncio

Com formação em Ciência Política e doutorado pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Cepik também realizou pós-doutorado em Oxford, no Reino Unido. Entre 2011 e 2021, foi diretor-executivo do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV) em Porto Alegre (RS). >>> 'Avanço das investigações da PF' indica existência de 'agência paralela' durante a gestão Ramagem, diz novo número dois da Abin

O novo vice-diretor expressou preocupação sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro, classificando-os como um marco antidemocrático sem precedentes no Brasil. Cepik, alinhado ao grupo de policiais e acadêmicos próximos a Tarso Genro (PT), ex-ministro da Justiça no primeiro governo Lula, traz consigo uma perspectiva crítica sobre os eventos recentes no cenário político brasileiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: