Conselheira de Dino, Marilda Silveira já moveu ação para impedir Lula de dar entrevistas enquanto estava injustamente preso

247 - A notícia de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), escolheu a advogada Marilda Silveira para ajudá-lo a entrevistar e selecionar candidatos a vagas nos tribunais de todo o país provocou questionamentos.

O motivo do ‘incômodo’ é que em 2018, quando era advogada do Partido Novo, Marilda assinou uma ação ajuizada no STF que pedia para que o agora presidente Lula (PT) fosse proibido de dar entrevista aos repórteres Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, e Florestan Fernandes, do El País, enquanto estava injustamente preso em Curitiba.

De acordo com a jornalista Carolina Brígido, em sua coluna no Uol, Silveira teria sido designada para o cargo porque a tarefa de selecionar os interessados foi descartada pelo ministro.

“A interlocutores o titular da Justiça tem dito que não quer tomar a frente da primeira fase de seleção dos candidatos, para não ser acusado de influenciar politicamente na escolha. Por isso, convidou Marilda Silveira para fazer uma espécie de pré-seleção, levando em conta os currículos dos interessados”, destaca a reportagem.

A ida de Marilda para o cargo de assessora especial ainda precisa do aval da Casa Civil, mesmo a advogada já despachando com Dino.

Ainda de acordo com a reportagem, “a avaliação no Ministério da Justiça é que a ação do Novo não deve ser empecilho para a nomeação. O argumento é que a advogada foi contratada para defender a posição do partido, e não sua opinião pessoal. O currículo de Marilda e a confiança de Dino devem se sobrepor ao episódio”.

Nas redes sociais, o jornalista e articulista político Jeferson Miola questionou a escolha de Dino: “é o cúmulo. Inaceitável”.

Como é mesmo?

Quer dizer que o @FlavioDino vai se aconselhar com quem foi a advogada do Partido Novo, q assinou a ação ajuizada no STF em 2018 [acatada por Fux] proibindo Lula dar entrevista a Mônica B/Folha e Florestan F./El País?

É o cúmulo. Inaceitávelhttps://t.co/ojr1n0jsgA — jeferson miola (@jefmiola) March 29, 2023

