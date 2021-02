‘Corremos o risco de não ter uma oposição democrática para 2022’, diz Dirceu

247 - O ex-ministro José Dirceu, em participação no programa Pauta Brasil, retransmitido pela TV 247, afirmou que o governo Jair Bolsonaro tenta “desmontar o Estado nacional” e que é preciso diálogo entre as lideranças, inclusive aquelas de direita e centro, para frear o processo de destruição do Brasil.

Para ele, “o que vivemos é a tentativa de romper o fio da história”, para desmantelar o Estado nacional que tem sido construído nos últimos 70 anos. “Esse governo vai levar o Brasil a uma tragédia. Temos instrumentos de desenvolvimento e poupança que eles querem acabar. Nosso problema é virar essa página. Precisamos de uma revolução social”.

Como caminho para a resolução do problema, Dirceu pediu mais diálogo entre as lideranças políticas, inclusive as de direita e centro. “Vamos viver um momento que é inconcebível que as lideranças, inclusive as que não são de esquerda, não conversem. Corremos o risco de não ter uma oposição democrática”.

Sobre o PT, o ex-ministro afirmou que “o partido precisa mudar”. “Precisamos voltar para o bairro, praticar solidariedade”.

Em comemoração aos 41 anos do PT celebrados na última semana, Dirceu disse que a legenda tem base e tem força para atrair um grande campo de democratas para lutar contra o precipício para o qual o país caminha com Bolsonaro. Ele ainda se dirigiu aos milhares de militantes do PT, homenageando os que constroem o partido todos os dias: “é hora de uma radical revolução no partido, com milhões de pessoas participando”.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

