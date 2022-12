Cotado para ministro da Fazenda, Haddad diz que Lula deve enviar nova regra fiscal em 2023

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, provável indicado por Lula para o Ministério da Fazenda, afirmou nesta quarta-feira (30) que a expectativa do novo governo é encaminhar uma proposta para um novo arcabouço fiscal no ano que vem, com a aprovação de uma reforma tributária.

Haddad explicou que não há tempo para essa discussão neste momento, junto com a PEC da Transição, mas que a Proposta de Emenda à Constituição irá dar tempo ao novo governo para fazer essa discussão.

À Folha de S.Paulo, Haddad disse que a equipe de Lula está ganhando tempo para abrir uma discussão com a sociedade. O provável ministro da Fazenda do futuro governo sublinhou que é boa a perspectiva de aprovar a reforma tributária no ano que vem e que o ideal é que, com a reforma tributária, Lula possa enviar ao Congresso uma proposta de novo arcabouço fiscal.

Haddad integra o Grupo Técnico de Economia da Transição, a pedido de Lula, em mais um sinal de que deve ser indicado para a Fazenda.

