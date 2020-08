Wadih: Globo, detalada, agora reconhece que acusação exige provas. Quando era com Lula nunca se preocupou

O advogado Wadih Damous expôs contradições no discurso da Rede Globo, que agora é alvo de delação do doleiro Dario Messer. “Delatada, a emissora afirma que “não há provas”. Agora, reconhece que toda acusação exige provas. Quando era com Lula nunca se preocupou com isso.Valia a palavra do delator”, disse edit

247- O ex-deputado federal e advogado Wadih Damous expôs em suas redes sociais neste domingo (16) as contradições no discurso da Rede Globo, que agora é alvo de delação do doleiro Dario Messer. Neste domingo (16) a PF revelou que a delação de Antônio Palocci, que Moro vazou antes da eleição para favorecer Jair Bolsonaro e que foi amplamente divulgada na emissora, não tem provas.

“Dario Messer afirma em delação que entregava a família Marinho,da Globo, US$ 300.000 por mês em propinas. Delatada, a emissora afirma que “não há provas”. Agora, reconhece que toda acusação exige provas. Quando era com Lula nunca se preocupou com isso.Valia a palavra do delator”, disse Damous.

O Jornal Nacional na época deu matéria de 8min41seg sobre a delação de Palocci com acusações contra Lula.

