Daniel Silveira disse a deputado: 'vou ser preso, não tem problema'

247 - O deputado federal Bibo Nunes (PSL) revelou que vai votar Daniel Silveira, preso após disparar ataques aos STF e defender a ditadura, está conformado com a prisão. A informação é do portal UOL.

"Eu já pedi cassação de 3 ministros (do STF) e não tive retaliação alguma, porque fiz um pedido dentro da ética, argumentando e sem chamar ninguém disso ou daquilo. Tem maneiras de fazer. E ele tem esse estilo. É um estilo dele, que ele não nega. Ele disse mesmo para nós: 'olha, eu vou ser preso, não tem problema, é meu estilo, tudo bem'. Mas só que o problema está sendo bem maior do que a gente imaginava. A situação não é nada fácil", afirmou Bibo em vídeo gravado no Facebook. Ele não explicou em que momento houve essa conversa com Daniel.

