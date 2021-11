Daniel Silveira promete abandonar ataques ao STF

Apoie o 247

Metrópoles - Solto depois de nove meses, o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, sinalizou a aliados que pretende abandonar os ataques ao STF. Silveira foi liberado da prisão nesta segunda-feira (8/11) por ordem do ministro Alexandre de Moraes.

Em conversa com aliados, Silveira ouviu que o momento é de deixar os ataques de lado e foi lembrado da carta pública em que Jair Bolsonaro elogiou o ministro Moraes em setembro. O deputado concordou.

Preso por ameaçar ministros do STF, Silveira segue impedido de usar as redes sociais ou se comunicar com outros investigados por atos antidemocráticos. Na decisão, Moraes escreveu que se o parlamentar descumprir essas medidas voltará à carceragem imediatamente.

Leia a íntegra no Metrópoles .

