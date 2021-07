Datafolha aponta vitória folgada de Lula contra Bolsonaro (58% a 31%) e tendência a decidir a eleição em primeiro turno

Ex-presidente Lula seria eleito com facilidade se as eleições fossem hoje, derrotando Jair Bolsonaro e os demais adversários edit

247 – Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria com facilidade, de acordo com pesquisa Datafolha que acaba de ser divulgada. "Lula lidera nos dois cenários apresentados para o eleitor e em todas as simulações de disputa de segundo turno —naquela em que enfrenta o presidente, ganha por 58% a 31%", aponta a reportagem.

"Nos dois cenários de primeiro turno testados pelo Datafolha, os principais rivais estão na mesma. Lula fica à frente com 46%, ante 25% do presidente. Ciro marca 8% numa e 9%, na segunda. Numa hipótese e noutra, 10% dizem que não votam em ninguém. Nesse cenário, em votos válidos Lula chega a 52%, o que dentro da margem de erro lhe garantiria a vitória em primeiro turno na eleição", prossegue a reportagem.

