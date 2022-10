Datafolha mostra derretimento de Ciro, ultrapassado por Simone Tebet

Candidato do PDT caiu de 9% para 5% no mês de setembro nas pesquisas do instituto edit

Apoie o 247

ICL

247 - A estratégia de bater cada vez mais forte no adversário do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de conquistar o eleitorado bolsonarista, não rendeu bons resultados para o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º), a última antes do primeiro turno da eleição, traz um resultado consolidado de setembro desanimador para Ciro: caiu de 9% para 5% em intenção de votos totais.

Nesta última pesquisa, ainda foi ultrapassado por um ponto por Simone Tebet, a candidata do MDB.

O Datafolha mostrou o ex-presidente Lula com 48% dos votos totais e Bolsonaro, com 34%. Simone Tebet apareceu com 6% e Ciro vem em quarto, com 5%. Em 1º de setembro de 2022, Ciro Gomes marcava 9%.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.