Datena assina filiação ao PSL, que aposta em apresentador como "terceira via"

247 - O apresentador de TV José Luiz Datena assinou nesta segunda-feira (5) sua filiação ao PSL.

A sigla quer lançá-lo como candidato na disputa presidencial de 2022. O objetivo é transformar o apresentador na "terceira via".

Com a filiação, Datena deixa o MDB. A saída do partido foi acertada em um jantar em São Paulo na semana passada com os deputados Baleia Rossi (MDB-SP) e Luciano Bivar (PSL-PE).

Datena chegou a anunciar em 2020 que seria candidato a prefeito de São Paulo, mas desistiu na sequência.(Com informações de Bela Megale, no Globo).

