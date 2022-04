Datena é vaiado em evento bolsonarista com Tarcísio: 'comunista'

Apresentador e ex-ministro da Infraestrutura participaram de encontro com aliados de Bolsonaro que serviu de 'termômetro" para as campanhas ao Senado e ao governo de São Paulo edit

247 - O apresentador José Luiz Datena (PSL) foi vaiado neste sábado (9) em um evento do Republicanos de apoio às candidaturas dele e do ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos-SP), em Rio Preto, no interior de São Paulo.

Datena, que é pré-candidato ao Senado pelo PSC, foi hostilizado pelos bolsonaristas, que o chamaram de ‘comunista’ ao chegar na companhia de Freitas, aposta de Bolsonaro ao governo de São Paulo em 2022, informou a coluna Splash do Uol.

Nas redes sociais, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, disse que o encontro foi "o termômetro inicial de tudo que pretendemos mostrar". No entanto, ele ignorou as vaias dirigidas ao apresentador do "Brasil Urgente".

